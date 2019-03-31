ليبيا – ناقش وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا مع وزير المالية فرج أبو مطاري المشاكل والعراقيل والإجراءات المالية التي تواجه عمل وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد اليوم الأحد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بحضور كل من مدير إدارة المالية،المراقب المالي ، رئيس اللجنة الاستشارية ،رئيس قسم المرتبات بوزارة الداخلية، عضو عن إدارة الخزانة ،مدير إدارة الحسابات، عضو عن مركز المعلومات، عضو عن إدارة المتابعة بوزارة المالية.

وكما تم مناقشة عدد من المواضيع التي تهم وزارة الداخلية ووزارة المالية بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.