ليبيا – في ضربة موجعة غير متوقعة ، أبلغ ديوان المحاسبة في طرابلس المجلس الرئاسي بتوصية وقف تنفيذ قرار ميزانية 2019 الصادرة عنه محذراً إياه من مخالفتها للإتفاق السياسي ولقانون الدولة المالي مبيناً مخالفات مالية فيها بالمليارات ترقى إلى كونها جرائم إقتصادية يعاقب مُرتكبها بموجب قانون العقوبات الليبي .

وكشف خالد شكشك في قراره عن تضمن الميزانية مبالغ ضخمة لمشاريع تنموية غير محددة أصلاً مع التوسع في الإنفاق بالداخل والخارج بلا أي خطط أو دراسة ودون مراعاة وضع الدولة مع عدم تضمنها أي إصلاحات إقتصادية يتطلبها الظرف الراهن للبلاد .

صحيفة المرصد تحصلت على كشف كامل بالميزانية البالغ حجمها 46.8 مليار دينار واللتي يطالب شكشك بوقفها ، ويبين الجدول تقسيم الميزانية إلى عدة أبواب كما يبين مخصصات كل جهة من الجهات .

وباشرت المرصد في نشر تفاصيل مخصصات هذه الميزانية على التوالي وكان الجزء الأول متعلقاً بمخصصات المجلس الرئاسي وحكومته ومجلس الدولة ومجلس النواب والجهات التابعة لهم أما هذا الجزء الثاني فهو مخصص للقطاع الأمني وأرقامه الصادمة ممثلاً في وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق .

وزارة الداخلية

البداية مع الداخلية حيث بلغت مرتباتها ديوان الوزارة 1 مليار و 100 مليون دينار ليبي ( الباب الاول ) أما ميزانيتها التسييرية ونفقاتها ومصاريفها ( الباب الثاني ) بلغت 38.5 مليون دينار ليبي .

أما مرتبات الجهات التابعة للوزارة فقد بلغت 3 مليارات و 358 مليون دينار ليبي أما مصاريف وتسييرية هذه الجهات فقد بلغت 159.5 مليار ليبي أما إيرادات الوزارة وكل هذه الجهات بلغ 71.6 مليون دينار ليبي 90% منها من مصلحة الجوازات والجنسية كما هو مبين في الجدول التالي :

وشملت مرتبات الجهات التابعة لوزارة الداخلية على كل من ، مديريات الأمن الوطني بالمناطق ، جهاز قوة العمليات الخاصة ، جهاز المباحث الجنائية ، جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار .

كما شملت جهاز قوة الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والارهاب ، جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية هيئة السلامة الوطنية ، مصلحة الأحوال المدنية ، مصلحة الجوازات والجنسية ، مصلحة أمن المرافق والمنشآت ، مركز المعلومات والتوثيق جهاز إضافة لجهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية الذي تحصل لوحده على ميزانية مصروفات قدرها 33 مليون دينار منها 28 مليون أغذية لغير العاملين – أي للمهاجرين في مراكز الإيواء – .

وزارة الدفاع

جائت مرتبات ديوان وزارة الدفاع بحكومة الوفاق مرتفعة عن مرتبات وزارة الداخلية بقرابة مليار دينار ، حيث بلغت 3 مليارات و 745 مليون دينار ليبي كـ ( باب أول ) أما الميزانية التسييرية والمصاريف ( الباب الثاني ) بلغت 800 مليون دينار ليبي .

أما مرتبات الجهات التابعة لوزارة الدفاع فقد بلغت 505 مليون دينار ليبي فيما بلغت المصاريف والميزانية التسييرية لهذه الجهات 33 مليون و 730 ألف دينار ليبي أما إيرادات الوزارة وكافة هذه الجهات فهي صفر كما هو مبين في الجدول التالي :

وهذه الجهات التابعة لوزارة الدفاع هي : جهاز التصنيع العسكري ، جهاز البحوث التطبيقية والتطوير البحوث ، مركز الخدمات والصيانة ” المركز التنفيذي للصيانة والخدمات والانشاء ” مركز العمليات المشتركة طرابلس الكبرى ، جهاز حرس المنشآت النفطية ، جهاز الطب العسكري .

وتضاف لهذه الجهات كما هو مدون في أسفل الجدول كل من مخصصات الحرس الرئاسي ورئاسة الأركان والمناطق العسكرية ( الوسطى – الجنوبية – الغربية – طرابلس ) إضافة لرسوم طلبة وزارة الدفاع الدارسين بالخارج ومكافآت قوة حماية سرت وتاورغاء .

ولذلك يكون إجمالي ماهو مخصص لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق شاملاً الجهات التابعة لهم 8 مليارات و 32 مليون و 870 ألف دينار ليبي مقابل إيرادات بلغت 71 مليون دينار ليبي فقط .

ترقبوا الجزء الثالث مع وزارة أخرى وقطاع جديد

المرصد – خاص