ليبيا – أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية على أن عملية الانتخابات في البلديات التسع جرت بسلاسة ولم تحدث أي خروقات أمنية تذكر في مراكز الاقتراع.

بن تاهية بيّن في مؤتمر صحفي له عقب إغلاق مراكز الاقتراع أن نسبة الإقبال الكلية في البلديات المختلفة بلغت 37.81%، مشيراً إلى أن اللجنة المركزية تنتظر انتهاء عمليات الفرز والعد التي تشرف عليها اللجان الفرعية في المناطق المختلفة لإظهار النتائج.

ولفت إلى أن الانتخابات البلدية ستستمر كل يوم سبت بواقع سبع بلديات في كل أسبوع إلى حين الانتهاء من انتخاب 33 وبلديه.