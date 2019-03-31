روسيا – ذكر شولبان كارا أوول، رئيس جمهورية توفا جنوب وسط روسيا أنه شهد خلال إحدى زيارات الرئيس فلاديمير بوتين إلى الجمهورية على تحضيره الشواء شخصيا، وسجّل له حبه للطبيعة والبرية.

وأضاف أوول، أن الرئيس بوتين عموما يحب تحضير الطعام بنفسه وتناول الشاي المعد وفق الطريقة المحلية في توفا.

وذكر أوول، أن بوتين زار جمهورية توفا عدة مرات للاستجمام والتمتع بطبيعتها وبريتها الساحرة.

ففي نهاية أغسطس عام 2018، قضى بوتين عطلة نهاية الأسبوع على ضفاف نهر ينيسي العظيم في توفا، وكان يصحبه وزير الدفاع سيرغي شويغو، ومدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف، وبعض الشخصيات الرسمية الأخرى.

وأشار إلى أن بوتين في تلك الزيارة، جمع الفطر البري، واستمتع بمناظر الطبيعة الخلابة وقضى وقتا لا ينسى في ربوع توفا.

وفي أغسطس 2017، قضى بوتين يومين في سيبيريا، مارس خلالهما صيد السمك النهري وجمع الحطب وأشعل النار وأعد القهوة بنفسه.

المصدر: نوفوستي