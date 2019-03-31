كوريا ش – نددت بيونغ يانغ الأحد باقتحام سفارتها في مدريد الشهر الماضي، معتبرة العملية التي تبنتها جماعة معارضة غير معروفة، هجوما إرهابيا خطيرا على كوريا الشمالية.

وقال متحدث الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: “وقع هجوم إرهابي خطير في 22 فبراير شنته مجموعة مسلحة على سفارة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية في إسبانيا”.

وأضاف: “ننتظر من السلطات المعنية في إسبانيا أن تستكمل التحقيق في هذا الحادث بشكل تام ومسؤول”.

ورجحت بيونغ يانغ ضلوع الولايات المتحدة في الهجوم، وحضت السلطات الإسبانية على إحالة “الإرهابيين والذين يحركونهم للقضاء”.

وقامت مجموعة مجهولة باقتحام مقر البعثة الدبلوماسية الكورية الشمالية في مدريد في 22 فبراير الماضي، قبل أيام من انعقاد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي في فيتنام في الـ(27 و28) من فبراير.

وفي أعقاب ذلك، تبنت مجموعة “شيوليما للدفاع المدني” العملية موضحة أنها تسعى لإلقاء الضوء على أنشطة بعثات بيونغ يانغ الدبلوماسية “غير المشروعة”.

ورجحت النيابة الإسبانية أن الجماعة المهاجمة، يقودها شخص يدعى أدريان هونغ شانغ، وهو مكسيكي ومقيم في الولايات المتحدة، “وبعد خمسة أيام على الهجوم اتصل بمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في نيويورك ليسلمه معلومات مرتبطة بالحادث ومواد سمعية وبصرية تم الحصول عليها” في السفارة.

المصدر: وكالات