أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الأحد، مع انحسار ملحوظ في مستويات السيولة وغياب المحفزات.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى “أرباح” السعودية لإدارة الأصول: كان هناك تفاوت في أداء الأسواق، وهو أمر طبيعي خصوصا مع غياب المحفزات.

وأضاف الجندي، في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: نعتقد أن الفترة القادمة ستشهد حالة من الترقب والانتظار لنتائج الربع الأول.. من المتوقع أن تأتي متفاوتة على وقع تباطؤ الاقتصاد العالمي، رغم تحسن أسعار النفط.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.49 بالمائة إلى 14737 نقطة وسط عمليات شرائية للمؤسسات الأجنبية والمحلية.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.48 بالمائة إلى 5986 نقطة، وصعد المؤشر الرئيس بنحو 0.92 بالمائة إلى 4917 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.61 بالمائة ليغلق عند 5617 نقطة.

وربحت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.35 بالمائة إلى 8819 نقطة، بدعم مكاسب أسهم قيادية في قطاع المصارف والموارد الأساسية والاتصالات.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.14 بالمائة إلى 2634 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم “إعمار العقارية” وشركاتها التابعة “إعمار مولز” و”إعمار للتطوير”.

بينما تراجعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.52 بالمائة إلى 5074 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك يتصدرها “أبوظبي الأول”.

ونزلت بورصة الأردن بنحو 0.79 بالمائة إلى 1914 نقطة، مع هبوط أسهم “البنك العربي” بنسبة 7.4 بالمائة و”لافارج” بنسبة 1.81 بالمائة و”مناجم الفوسفات” بنحو 1.63 بالمائة.

وانخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.55 بالمائة إلى 3983 نقطة، على إثر انخفاض أسهم “العمانية للاتصالات” و”النفط العمانية” و”أسمنت عمان” بنحو 6.13 بالمائة و2.7 بالمائة و1.2 بالمائة على التوالي.

وأغلقت بورصة البحرين على تراجع هامشي بنسبة 0.02 بالمائة إلى 1413 نقطة مع هبوط 3 أسهم يتصدرهما “جي أف اتش” بنسبة 3.8 بالمائة و”الأهلي المتحد” بنحو 0.62 بالمائة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 0.49 بالمائة إلى 14737 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.48 بالمائة إلى 5986 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.35 بالمائة إلى 8819 نقطة.

دبي: بنسبة 0.14 بالمائة إلى 2634 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الأردن: بنسبة 0.79 بالمائة إلى 1914 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.55 بالمائة إلى 3983 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.52 بالمائة إلى 5074 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.02 بالمائة إلى 1413 نقطة.

الأناضول