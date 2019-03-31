الأردن – تراجع عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 9.3 بالمائة على أساس سنوي، خلال الشهر الأول من 2019، إلى 766.2 مليون دينار (1.08 مليار دولار).

وحسب بيانات صادرة، الأحد، عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، تراجع عجز التجارة الخارجية من 844.4 دينار (1.19 مليار دولار)، في يناير/كانون ثاني 2018.

وزادت قيمة الصادرات الكلية للأردن، بنسبة 12.1 بالمائة إلى 421.9 دينار (594.87 مليون دولار)، حتى نهاية يناير/كانون ثاني الماضي.

بينما تراجعت قيمة الواردات للبلاد بنسبة 2.7 بالمائة، إلى 1.18 مليار دينار (1.666 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات 35.5 بالمائة خلال يناير2019، مقابل 30.8 بالمائة خلال الشهر نفسه من 2018.

وتراجعت قيمة الفاتورة النفطية للبلاد بنسبة 34.6 بالمائة إلى 162 مليون دينار (228.42 مليون دولار) حتى نهاية يناير الفائت، من 247.8 دينار (349.39 مليون دولار ) في نفس الفترة من 2018.

الأناضول