انجلترا – حقق تشيلسي فوزا صعبا على مضيفه كارديف سيتي في الوقت القاتل بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم كارديف عن طريق فيكتور كاماراسا في (د.46)، وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء أدرك المدافع سيزار إزبيليكويتا التعادل للفريق اللندني في (د.84) ثم أضاف روبن لوفتوس تشيك الهدف الثاني في (د.90+1).

وأنعش تشيلسي آماله في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة وحيدة عن فرق المربع الذهبي، في المقابل، تجمد رصيد كارديف عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر.

المصدر: وكالات