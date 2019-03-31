الولايات المتحدة – يعد الفلفل الحار الأحمر من الأطعمة التى يتجنبها البعض تماما بسبب ما يسببه من حرقة فى الفم واللسان لكن هؤلاء يحرمون أنفسهم من فوائد كثيرة جدا .

وكشفت دراسة أجراها علماء جامعة هارفارد بالتعاون مع أطباء المستشفى النسائي في بريغهام أن الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار تزداد عندهم فرصة العيش فترة أطول.

وذكر موقع “ميديك فوروم” الطبي أن الدراسة التي شملت أكثر من 487 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و 79 عامًا واستمرت سبع سنوات بينت أن عمر الذين يتناولون الفلفل الحار يزداد بنسبة 12 إلى 14 بالمئة مقارنة بالذين لا يتناولونه.

ويعتقد الخبراء أن وجود الفلفل الحار في النظام الغذائي يساعد على تخفيض خطر الموت بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشكلات الجهاز التنفسي.

رويترز