ليبيا – إلتقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج أمس السبت سفير جمهورية الصين الشعبية وانغ تشيمين في تونس.

اللقاء تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة آخر مستجدات الأزمة الليبية ودور الصين في حل الأزمة الليبية خاصة أنها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

ودعا الحويج إلى عودة الشركات الصينية خاصة في سلوق وبنغازي والمرج والجنوب الليبي وأيضا أهمية أن يكون دعم الخطة الاممية مشروطاً بفهم حقيقي للازمة الليبية وان لاتفرض اسماء واجسام سياسية لأن الوصفات الجاهزة لن تنجح في ليبيا مهما كان حجم التحديات.

وطالب بضرورة تسمية مبعوث للحكومة الصينية للأزمة الليبية لأن هذا سيساهم في حلحلة وفهم وفتح آفاق حل للازمة، داعياً جمهورية الصين الشعبية إلى المساهمة من خلال مجلس الأمن لوضع آليات لجمع وتنظيم السلاح خارج شرعية الدولة كجزء من حل الأزمة الليبية،

كما قدم الوزير مقترحا بتأسيس منتدى الشراكة الليبي الصيني يكون آلية لشراكة استراتيجية سياسية واقتصادية وفي مجال التعاون الثقافي والعلمي من خلال المنح الدراسية لتعلم اللغة الصينية وتعلم اللغة العربية بين البلدين.

ومن جانبه رحب السفير بالمقترحات، مبدياً اهتمام بلاده بإيجاد حل شامل ودائم للأزمة الليبية.