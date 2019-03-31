ليبيا – إلتقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج أمس السبت نظيره الجيبوتي محمد علي يوسف.

الحويج قدم خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لوزارة خارجية المؤقتة عرضا مفصلاً حول الازمة الليبية الحالية، مبرزاً دور الحكومة المؤقتة في تقديم خدماتها للمواطنين في مختلف المدن الليبية خاصة وأنها تبسط سيادتها على أكثر من 80%من الأراضي الليبية.

ونوّه الحويج إلى أن الحل ينبع من الليبيين ولن يقبلوا حلول ووصفات جاهزة.

وجه وزير خارجية المؤقتة دعوة لنظيره الجيبوتي لزيارة المدن الليبية خاصة بنغازي والبيضاء وطبرق التي تنعم بالأمن والأمان والقانون وإحترام حقوق الإنسان وتشهد تنمية اقتصادية ومكانية واضحة للعالم .