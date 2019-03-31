ليبيا – قالت وزارة داخلية الوفاق في بيان لها أمس السبت إن وكالة آكي الإيطالية للأنباء ذكرت في تاريخ الـ 29 من شهر مارس للعام الجاري أن منظمة إنسانية إيطالية غير حكومية أثارت ضجيجاً حول تصريحات وزارة الداخلية الإيطالية بشأن تغطيتها على ما يعانيه المهاجرين في ليبيا.

داخلية الوفاق أشارت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن التاريخ قد سجل في صفحاته سطوراً طويلة عن تنقل الإنسان من مكان إلى آخر عبر الأزمان القديمة وكيفية وأسباب هجرته إلى الشمال إنها ظاهرة حراك بشري منذ الأزل ، موضحةً أن الإنسان أعتاد حزم أمتعته والذهاب بعيداً حيث الماء والطبيعة الخلابة وعرف الاستقرار على ضفاف الأنهار وشواطئ البحر الدافئة مستفيداً من الطبيعة بقدر الاستطاعة وذلك لسد الرمق والعيش الكريم وبحثا عن وضع أفضل اجتماعيا كان أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسيا.

وأضافت بأنه من يحاول توظيف هذه الظاهرة لأغراض سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تخدم مصالحه الضيقة مستغلاً الظروف الصعبة التي تمر بها الدول المصدرة لهذه الأعداد الهائلة من المهاجرين وكذلك دول العبور التي تعاني هي الأخرى من هذه الظاهرة ومن بينها دولة ليبيا.

وتابعت الوزارة :”فقد اعتادت بعض المنظمات الدولية وبعض القنوات الإعلامية التي لها أجندة أن تقوم بين الفينة والأخرى بلقاءات مفبركة مع بعض هؤلاء المهاجرين عن المعاناة التي يعانونها وكيفية وصولهم إلى الشاطئ الآخر متعمدة في هذا تشويه هذه الدول وإعطاء الصورة المغايرة وعدم معالجتها لهذه الظاهرة بالطرق الصحيحة”.

داخلية الوفاق أكدت على أن ليبيا هي بلد عبور ومن الدول الأكثر تضرراً من الدول المستضيفة وذلك لما تحمله هذه الظاهرة من أمراض مستعصية وإضعاف الاقتصاد الوطني وإرهاق الدولة سياسياُ وأمنياً.

وأضاف البيان :” إن من يتباكى على أحوال هؤلاء المهاجرين من منظمات وقنوات إعلامية مؤدلجة تتاجر بقضيتهم لتحقيق مآرب سياسية وغيرها ينبغي عليهم أن يقوموا بالضغط على حكوماتهم وحث تلك الحكومات لوضع الخطط والبرامج للحد من هذه الظاهرة وذلك بإقامة المصانع والمشاريع والشركات الاستثمارية داخل القارة السمراء وتشغيل هذه العمالة الوافدة وإعطائهم فرصة العمل في دولهم إن الحديث عما يحدث لهؤلاء المهاجرين من متاعب ينبغي أن يكون موضوعياً وبطريقة حضارية”.

وزارة داخلية الوفاق إختتمت بيانها بالقول:” ومن هنا فإن الدولة الليبية رغم الظروف التي تمر بها فإنها تنظر إلى هذه الظاهرة وهؤلاء المهاجرين من منطلق قواعد القانون الدولي الإنساني وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يأمر بإحترام الكرامة الإنسانية المتأصلة في الجنس البشري”.