وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن نادي مدريد ضم الطفل سيرجيو طويس الذي ينحدر والداه من بيرو، لكنه ولد في العاصمة الإسبانية.

وعرف الطفل في بلاده على أنه “جوهرة كرة القدم في البيرو”.

وذكر المصدر أن الطفل الذي ولد في 2008 تمكن من بدء التسجيل مع فريق صغار ريال مدريد “ألفين بي”، خلال الأسبوع الحالي، على الرغم من خوضه مباريات أمام لاعبين يكبرونه بسنة واحدة، وهو ما يظهر الموهبة التي يتمتع بها.

ووقع الاختيار على الطفل الموهوب في إسبانيا بعد ملاحظة تميزه خلال مباراة أقامها ناد محلي معروف باسم “2M12”.