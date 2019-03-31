إيطاليا – فاجأ لويتشيانو سباليتي مدرب نادي إنتر ميلان الإيطالي الجميع بإبعاد ماورو إيكاردي من قائمة الفريق لمواجهة لاتسيو اليوم الأحد لرفضه الاعتذار.

ولم يلعب إيكاردي مع النيراتزوري منذ تجريده من شارة قيادة الفريق في فبراير الماضي، بسبب انتقاد زوجته، ووكيلة أعماله واندا نارا لزملائه خلال مقابلة تلفزيونية هذا الأسبوع.

وبعد مفاوضات مكثفة، وافق النجم الأرجنتيني على العودة إلى التدريبات مع بقية الفريق.

وكان من المتوقع أن يعود إيكاردي للعب من بوابة مواجهة لاتسيو، لكن المدرب سباليتي فاجأ الجميع في المؤتمر الصحفي يوم أمس بإعلانه أن المهاجم ليس ضمن القائمة.

وقال سباليتي في مؤتمره الصحفي: “بالنظر إلى ما حدث مؤخرا، بما في ذلك بالأمس، أؤكد أنه غير قادر بعد على العودة لمساعدة زملائه، لهذا السبب لن يستدعى، حدث شيء جديد أمس أحتاج إلى تقييمه”.

ووفقا لتقارير إعلامية إيطالية، فإن سباليتي بدأ الجلسة التدريبية بحضور جميع اللاعبين وسأل إيكاردي عما إذا كان يريد أن يقول شيئا ما، ليجيب الأخير بأن لاشيء لديه ليقوله، هذا الرد أغضب سباليتي، الذي كان ينتظر منه اعتذارا علنيا لزملائه.

لتعود مجددا نار الخلافات للاشتعال بين اللاعب الأرجنتيني والنادي بعد أن خمدت واعتقد الجميع أن الأمور أخذت منحى جيدا.

المصدر: وكالات