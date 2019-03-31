ليبيا – قال المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة إن بعض حقول النفط في ليبيا قد استنفدت وتحتاج إلى مزيد من الاستثمار ، مطالباً ليبيا بالاسراع في الاستثمار بحقول النفط لأن بعض الحقول قد نضبت بالفعل.

سلامة كشف في مقابلة مع صحيفة بلومبيرج أن مؤسسة النفط الليبية لم تتلق أموالاً كافية لإعادة الاستثمار في الحقول ، مبيناً بأن الحكومة لا تمنح أموال كافية لمؤسسة النفط من أجل الاستفادة بشكل أفضل من حقول الخام.

يشار إلى أن رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع ألله قد قال لـ بلومبرج هذا الشهر إن البلاد تنتج ما بين 1.2 مليون برميل في اليوم بعد أن استأنفت المؤسسة الانتاج في واحد من أكبر حقولها وهو حقل الشرارة .