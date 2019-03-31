ليبيا – أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا أمس السبت عن إجماع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي على تبني توصيات الملتقى الوطني الجامع في غدامس فور خروجها .

سلامة دعا في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي”تويتر” الليبيين إلى عدم تضييع الفرصة وإقفال هذه النافذة لبناء الدولة الموحدة، المدنية، السيدة، القادرة، العادلة حسب تعبيره.

يشار إلى أن البعثة الأممية إلى ليبيا تستعد إلى تنظيم الملتقى الجامع في مدينة غدامس جنوب غرب ليبيا في محاولة منها لحل الأزمة السياسية الراهنة من خلال جمع الفرقاء الليبيين على طاولة واحدة .