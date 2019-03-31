العراق – أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر شباط.

وذكرت سومو في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي، أن الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي، وبواقع سبع شركات من أصل ثلاثة وثلاثين شركة قامت بشراء النفط خلال شهر شباط.

وأضافت سومو، أن الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع ست شركات، تليها الشركات الأميركية والكورية الجنوبية وبواقع ثلاث شركات، مبينة أن البقية توزعت على شركات من مختلف دول العالم.

وكانت وزارة النفط قد وضعت نهاية العام الماضي آليات تسويقية للعام الحالي والتي اعتمدت على أساس أهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المتحقق للبرميل الواحد.

رويترز