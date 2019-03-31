غزة – أفادت مراسلةRT في القدس، بأن صافرات الإنذار دوت في منطقة غلاف غزة، بعد إطلاق 5 صواريخ من القطاع نحو مناطق إسرائيلية.

وفي وقت سابق من يوم السبت، لقي 4 فلسطينيين مصرعهم وأصيب أكثر من 300 متظاهر، برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، مع انطلاق مسيرات مليونية يوم الأرض.

ويعمل وفد أمني مصري منذ أيام على ترتيب تفاهمات تهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.

وفي هذا السياق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن السلطات ستفتح يوم الأحد معبر كرم أبوسالم للبضائع ومعبر إيرز بيت حانون للمسافرين، بينها وبين قطاع غزة، كما ستسمح بصيد الأسماك في شواطئ غزة.

هذا ويأتي القرار الإسرائيلي بفتح المعابر مع غزة في ظل تفاهمات التهدئة بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية، واشترطت إسرائيل تخفيف حدة المظاهرات على حدود القطاع، وضبط المتظاهرين مقابل البدء في تقديم تسهيلات إنسانية، علما أن الوسيط المصري سيلتقي الأحد مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية قبل مغادرته إلى إسرائيل.

المصدر: RT + وكالات