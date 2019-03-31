الهند – أظهرت نتائج دراسة أجريت في الهند أن المغذيات التي يحتوي عليها كوب من عصير البرتقال توفر وسيلة للتحكم في ضغط الدم المرتفع.

وقال الباحثون إن فيتامين “سي” والبوتاسيوم في البرتقال إلى جانب معادن أخرى توليفة ناجحة لخفض الضغط المرتفع بطريقة طبيعية.

واعتمدت الدراسة على استطلاع البيانات الصحية والغذائية لـ 22.5 مليون شخص بالغ في الهند، وتبين أن تناول كوب من عصير البرتقال كل يوم يساعد على ضبط مستويات الضغط المرتفع، خاصة أن البوتاسيوم في البرتقال يقلل من تأثير الصوديوم الزائد الذي يتم تناوله عن طريق ملح الطعام.

وبحسب الدراسة التي عرضت مؤخراً في المؤتمر السنوي الـ 70 للجمعية الهندية لأمراض القلب، يساعد فيتامين “سي” على خفض ارتفاع الضغط، وضبط مستوى السكر بالدم، إلى جانب تعزيز المناعة. ويحتوي الكوب الواحد من عصير البرتقال على كل الاحتياجات اليومية للجسم من الفيتامين.