تونس – أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن قلقه لإصرار المجتمع الدولي على ربط عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم بالحل السياسي في سوريا، كي لا تتكرر مأساة عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وفي كلمة ألقاها في جلسة افتتاح القمة العربية الـ30 في تونس اليوم، شدد عون على أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل عبء أزمة اللجوء، حيث يستضيف من اللاجئين أكثر من نصف عدد سكانه.

وأكد أن لبنان “لن يقبل بأي شكل من أشكال التوطين”، مشيرا في هذا السياق إلى قلقه إزاء سعي إسرائيل لضرب القرار 194 وحرمان الفلسطينيين من أرضهم وهويتهم وإقرار قانون “القومية اليهودية لدولة إسرائيل” ونكران حقهم في العودة.

وأضاف: “مع ما يعني ذلك من سعي لتوطين فلسطينيي الشتات حيث يوجدون، وللبنان الحصة الأكبر منهم”.

وأكد الرئيس اللبناني على ضرورة تقديم المساعدة للدول المضيفة للاجئين، مشددا على أن المساعدات الدولية لا زالت تقدم للاجئين السوريين مباشرة من دون المرور بالقنوات الرسمية للدولة التي تستضيفهم، معتبرا أن هذا الأمر يمثل “تشجيعا صريحا لهم للبقاء حيث يوجدون”.

وذكر الرئيس اللبناني بأن الدول المانحة التي حضرت قمة بيروت الاقتصادية قد تعهدت بتقديم التمويل للدول المضيفة للنازحين لتلبية حاجاتهم ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم المساعدات للنازحين العائدين إلى بلدهم لتشجيعهم على العودة والمشاركة في إعادة الإعمار.

وعند تطرقه إلى موضوع سياسات إسرائيل وحلفائها في المنطقة قال عون إن الحروب الإرهابية التي بدأت في الدول العربية منذ 9 سنوات هدأت أو تكاد “لكن نتائجها لم تهدأ”، مضيفا: “ما هو أخطر من الحروب هي المشاريع السياسية والصفقات التي تلوح في الأفق وما تحمله من تهديد وجودي لدولنا وشعوبنا.. وتمهد لمشروع إسقاط مفهوم الدولة الواحدة الجامعة لصالح كيانات عنصرية طائفية وفرض واقع سياسي وجغرافي جديد يلاقي ويبرر إعلان إسرائيل دولة يهودية”.

وأكد أن قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان يناقض القرارات الدولية ذات الصلة ويهدد سيادة سوريا وسيادة الدولة اللبنانية التي استولت إسرائيل على أراض لها تدريجيا”.

وتساءل: “كيف ستترجم الاعتراضات الدولية على القرار الأمريكي بشأن الجولان وهل سيتمكن مجلس الأمن الدولي من حماية حق سوريا ولبنان في أراضيهما المحتلة؟ وكيف سنواجه هذه المخططات وهذه الاعتداءات على حقوقنا؟”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام