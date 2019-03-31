ليبيا – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بالأمل تجاه الوضع في ليبيا رغم صعوبته، مشدداً على ضرورة استغلال الفرصة السانحة الآن للمساعدة في تعزيز الحل الذي يقوده الليبيون.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بتونس وفقاً للموقع الرسمي التابع للبعثة الأممية، بعد لقاء اللجنة الرباعية المعنية بليبيا والتي تضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.