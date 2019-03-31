ليبيا – أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الدعوة للمؤتمر الوطني الجماع مؤشر إيجابي لمسار الحل في ليبيا.

غوتيريش دعا في الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الثلاثية للقمة العربية الدول العربية إلى بذل الجهود والتضحيات الكبيرة في مكافحة الإرهاب، مؤكداً على أن وحدة العالم العربي شرط أساسي للسلام والاستقرار في المنطقة.

ومن جانبها أشارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إلى ضرورة البحث عن حلول في ليبيا وفق القرارات الأممية، لافتةً إلى أنه يجب مساعدة الشعب الليبي على التوصل إلى حل سياسي لأزمته.