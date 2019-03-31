غزة – فتحت إسرائيل، صباح الأحد، المعبرين المؤديين إلى قطاع غزة (بيت حانون شمالا وكرم أبو سالم جنوبا) حسبما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

يأتي ذلك بعد يوم من المواجهات على امتداد السياج المحيط بقطاع غزة، في الذكرى الثالثة والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني، والذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة في قطاع غزة

كما جاء فتح المعبرين اللذين أغلقا قبل أسبوع عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية في بيان عبر حسابه على تويتر، بأنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ من القطاع تجاه إسرائيل، والرد عليها باستهداف مواقع رصد تابعة لحركة حماس بغزة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التطورات تأتي ضمن اتفاق للتهدئة تعمل مصر على بلورته، لكن لم يعلن عن بنوده رسميا، وبناء عليه ورغم إطلاق خمسة صواريخ من غزة قررت إسرائيل فتح المعابر ضمن جزء من التفاهمات التي يتضمنها الاتفاق.

وشهدت منطقة السياج المحيط بقطاع غزة السبت مسيرات شارك فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين في 5 نقاط قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.

وقتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين، وأصاب 316 بجروح، إثر اعتدائه على المتظاهرين في المسيرة التي اطلق عليها اسم “مليونية العودة والأرض” قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أمس إن من بين المصابين، 14 وصفت جراحهم بالخطيرة، و121 بالمتوسطة.

الأناضول