ليبيا – قال النائب صالح فحيمة بأن حديث المبعوث الأممي غسان سلامة عن أن تخصيص ما نسبته 60% من الميزانية لمرتبات الليبيين كأحد ظواهر الفساد هو ما أثار حفيظة الكثير من السياسيين وليس تصريحه عن وجود الفساد معتبراً هذه النقطة أحد ثلاثة أسباب تثبت عدم صحة فساد كل الطبقة السياسية الليبية .

وأكد فحيمة في تصريح لـ المرصد مساء السبت بأن لا أحد يمكنه إنكار وجود الفساد ذلك لأن أي فوضى ستكون نتيجتها الأولى كذلك ، وقال :

” لا توجد دولة أو حكومة أو مؤسسة في العالم نسبة الفساد فيها 0% حتى في المستقرة منها والعكس أيضاً صحيح أي أنه لاوجود لدولة أو حكومة أو مؤسسة في العالم يكون كل مسؤوليها فاسدون ولصوص ” .

وأضاف : ” التعميم الذي إنتهجه سلامة في إتهام الجميع وتشويههم هو الذي لم ولا ولن نقبله ، وبعد أن طالبناه بإظهار أدلته على ما قال ليثبت صدق إتهاماته بتورط كل الطبقة السياسية في الفساد بدون إستثناء خرج علينا بتغريدة تثبت بأنه لا يملك أدلة دامغة على إتهاماته التي أطلقها عبر قناة الجزيرة ” .

هل اقول ان بلدا يصدر ١,٣ برميل نفط يوميا لديه مئات من مدارس الصفيح وعشرات من المستشفيات المترهلة ولم ينفق مليما على صيانة منشآته بينما يخصص ٦٠ بالمائة من ميزانيته لمرتبات موظفيه ومئات الملايين اتعاب محاماة للخلافات في مؤسساته هو على هذه الحال بمجرد الصدفة؟ — Ghassan Salame (@GhassanSalame) March 29, 2019

وإعتبر فحيمة بأن تعميم سلامة لتهمة الفساد على الكل مجرد تكهنات وإستنتاجات إستنبطها من المقارنة بين دخل الدولة الليبية التي تصدر 1.3 مليون برميل نفط يومياً وحالة البنية التحتية كمدارس الصفيح والمستشفيات المترهلة كما وصفها في تغريدته .

وتابع قائلاً : ” سلامة يعتبر نسبة مرتبات الليبيين من الميزانية العامة للدولة والتي يقول أنها بلغت 60% على انها ايضا فساد من الطبقة السياسية وكأن الليبيين كلهم قد تم توظيفهم في عهد البرلمان أو عهد الساسة الحاليين ” .

و ختم النائب بالقول : ” بهذا فإن سلامة يثبت بأن تصريحاته وإتهاماته كانت مجرد كلام مرسل لا يرقى إلى أن يكون تصريح من مسؤول أممي رفيع المستوى كما هو ” .

المرصد – خاص