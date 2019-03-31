يبيا – قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس إن تصريحات المبعوث الاممي غسان سلامة بشأن الفساد ليست جديدة فدائماً ما يدغدغ عواطف الليبيين لتمرير موقف معين، معتبراً أن سلامة بكل حدث سياسي يصدر عنه تصريحات دون تنفيذه أغلبها.

كرموس أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الموقف الحالي و هو الاستعداد للمؤتمر الجامع ولذلك جاءت تصريحات سلامة لتمرير ملفات معينة داخل المؤتمر، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي يتصرف وكأنه حاكم ليبيا وحريص على أموال الليبيين والوضع السياسي.

ولفت إلى أنهم تحدوا سلامة بأن يكشف عن هوية معرقل العملية السياسية فقط، معتقداً أن معظم الأطراف ستمتنع عن المشاركة بالملتقى بعد تصريحات المبعوث الأممي.



ودعا عضو مجلس الدولة جميع الاطراف السياسية للذهاب و المشاركة بالملتقى لسبب واحد وهو لكشف المخطط من ورائه.

ورداً على سؤاله إن كانت تصريحات سلامة تعد ضربة استباقية من أجل عدم حضور بعض الأطراف أوضح قائلاً :”طبعاً، الاتهامات في هذا المستوى خطيرة وبالعموم إتهم جميع السياسيين وهناك أشخاص ليس لهم علاقة بالسياسية فقط لأنهم أعضاء منتخبين لا يمارسون أي عمل سياسي والاتهامات الموجهة كان من المفروض أن تكون منضبطة ومحددة لكن بالعموم أحياناً ما يقصد بها شيء”.

كرموس أكد على مخاطبة مقرر مجلس الدولة المبعوث الأممي ومطالبته بالإعتذار عما صدر عنه وفي حال لم يستجب سلامة للمطالبه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية.