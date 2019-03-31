إيطاليا – أشاد جورجيو كيلليني، مدافع وقائد يوفنتوس، بزميله مويس كين، مهاجم الفريق، عقب قيادته للبيانكونيري للفوز على إمبولي (1-0)، أمس السبت، بالجولة 29 من الدوري الإيطالي.

وتواجد كين على مقاعد البدلاء، ونزل في الدقيقة 69 ليسجل هدف الفوز بالدقيقة 72 من المباراة، ويمنح اليوفي النقاط الثلاث.

وقال كيلليني في تصريحات للصحفيين في المنطقة المختلطة عقب المباراة: “كين يهاجم في المساحات وينطلق للأمام بطريقة غير عادية، عليه الاستمرار فقط فيما يقوم بفعله هذا الموسم”.

وأضاف: “عليه أن يعمل بجد ويتأكد من أنه على استعداد دائم عندما يتم اللجوء إليه، هناك عدد قليل من المدربين الذين يمكنهم مساعدته على التطور أكثر من أليجري”.

وأصبح كين (19 عاما و31 يوما) أصغر لاعب منذ ماريو بالوتيلي (18 عاما و242 يوما) يسجل 8 أهداف في الدوري الإيطالي.

وفي هذا الصدد، قال كيلليني: “كين لديه لياقة بدنية أعلى من بالوتيلي. هدفه أمام إمبولي كان بنفس أسلوب تريزيجيه. قد يكون لدى ماريو أهدافا أكثر، لكن مويس لديه تسديدات أفضل من مسافات بعيدة ويهاجم في المساحات بصورة أكبر”.

المصدر : كووورة