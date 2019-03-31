ليبيا – حذرت مديرية أمن بنغازي أمس السبت منتسبيها من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين من التظاهر لأي مطالب كانت وذلك عملاً بقانون الشرطة رقم 10 لعام 1992.

المديرية طالبت في تعميمها والذي تلقت المرصد نسخة منه منتسبيها بالإكتفاء بتقديم المطالب مكتوبة للرئيس المباشر والذي بدوره يقوم بإحالتها إلى الجهات الرسمية بوزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة.

ونوّهت المديرية إلى أنه في حال ثبوت قيام أي عضو بالتظاهر سيتم إتخاذ ضده الإجراءات القانونية ويوقف عن العمل ،داعيةً رئيس قسم التفتيش والمتابعة بالمديرية ورئيس وحدة انضباط الشرطة متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن مدير أمن بنغازي بالخصوص.