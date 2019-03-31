البرازيل – أجرت مروحية “أتاك تي 129” تركية الصنع، استعراضا جويا في البرازيل، استعدادا للمشاركة في معرض “لاد” الدولي للدفاع والأمن، في مدينة ريو دي جانيرو، الأكبر من نوعه بأمريكا اللاتينية.

وأجرت المروحية استعراضا جويا، الثلاثاء الماضي، في قيادة “فورت ريكاردو كيرك” العسكرية بساوباولو.

والخميس، أجرت المروحية استعراضا جويا ثانيا في القسم الجوي بمركز عمليات الإطفاء العسكري بالعاصمة برازيليا، بحضور عدد من كبار الضباط البرازيليين.

وبعد التحليق الاستعراضي، هبطت المروحية في فناء السفارة التركية بالبرازيل، بحضور السفير مراد يافوز أطيش، والملحق العسكري سردار أبأيدن.

وفي حفل استقبال أقامه السفير للدبلوماسيين الأجانب والملحقين العسكريين ببرازيليا، شرح لهم خواص ومزايا مروحية “أتاك تي 129”.

وستشارك المروحية في معرض “لاد” الدولي للدفاع والأمن في ريو دي جانيرو، الأكبر من نوعه بأمريكا اللاتينية، الذي يقام في الفترة من 2 إلى 5 أبريل/ نيسان المقبل.

الأناضول