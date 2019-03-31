ليبيا – واصل مكتب التدريب وتنمية الموارد البشرية في تنفيد برامج تدريبية بمقر إدارة مطار طرابلس حيث تم خلال اليومين الماضيين تنفيذ دورة تدريبية مختصة في إنارة المهابط غطت الجانبين النظري والعملي القاها عبد المجيد عوض الموظف التابع للمطار.

مدير عام مطار طرابلس ابراهيم فركاش ومساعده الكتاني دردور قاما وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصلحة بتكريم عدد من المدربين على مجهوداتهم ومساندة زملائهم في المطار على تنمية قدراتهم والرفع من كفاءتهم لآداء العمل بشكل أفضل.

يشار إلى أن عقد الدورات يأتي في الوقت الذي تسعى فيه إدارة مطار طرابلس الدولي للرفع من كفاءة موظفيها في مختلف التخصصات.

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