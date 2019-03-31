بغداد – حذرت النائب عن كتلة سائرون انعام الخزاعي، الاحد، من عدم الحفاظ على ايرادات الدولة غير النفطية في اشارة الى الايرادات الكمركية، فيما كشفت عن تفريط الحكومة بـ 20 مليون دولار من خلال اتفاقياتها الجديدة بشأن رسوم تأشيرات الايرانين.

وقالت الخزاعي إن “هناك قلق من عدم الحفاظ على إيرادات الدولة غير النفطية وابرز مثال على ذلك يتمثل بالايرادات الكمركية، إذ بلغت قيمة الاستيرادات السلعية السنوية للعراق قرابة الـ 50 مليار دولار، أما الايرادات الكمركية لعام 2018 فتقدر بـ 680 مليون دولار بحسب ارقام الحكومة الرسمية، أي إن معدل الرسوم الكمركية على السلع المستوردة هو 0.013%”.

وأضافت الخزاعي، أن “هذا يعني أن العراق لا يفرض سوى واحد بالألف كرسوم كمركية على السلع المستوردة، وإذا كانت هناك مبالغ اخرى تفرض على السلع المستورد فهي غير رسمية وغير مسجلة وتذهب الى جيوب حيتان الفساد، وهي مبالغ كببرة جداً بل إنها تفوق ما تحصل عليه السلطات الحكومية بمرات عدة”.

وأعربت الخزاعي عن، “استغرابها بتفريط الحكومة باتفاقياتها الجديدة بمبالغ اضافية تقدر تقريبا بـ 20 مليون دولار رسوم تأشيرات الدخول بالنسبة للايرانين، فضلا عن دخول الزوار الايرانيين يكون بدون إنفاق فعلي لانهم يجلبون كل احتياجاتهم معهم ولاينفقون في أسواقنا المحلية لاسيما بعد انهيار التومان”.

وتساءلت الخزاعي، “أين رؤية الحكومة في تعظيم الايرادات والمحافظة على المال العام؟، ألم يكن الاجدر بالحكومة أن توظف الأموال التي تنازلت عنها لخدمة فئات الشعب العراقي التي تعاني من نقص الخدمات الحقيقية اللازمة للعيش الكريم او لسد المديونية الخارجية”، مؤكدة أن “ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين ستسري الاتفاقية الثنائية بين العراق وإيران والتي بموجبها سيتم تصفير الرسوم الخاصة بتاشيرة الدخول لقرابة 7 مليون زائر ايراني سنوياً”.

يشار الى أن العراق اتفق مع ايران خلال زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق في (11 آاذار 2019)، على الغاء رسوم تأشيرات الدخول بين البلدين ابتداءً من الغد.

وكالات