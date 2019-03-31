تركيا – تصدر حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا الانتخابات المحلية في اسطنبول، فيما يتقدم “حزب الشعب الجمهوري” المعارض في كل من العاصمة أنقرة ومدينة إزمير وأنطاليا.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية أن مرشح حزب “العدالة والتنمية”، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، يتصدر الانتخابات المحلية باسطنبول، وحصد حاليا 50.96 بالمئة مقابل 46.46 بالمئة لمنافسه من “حزب الشعب الجمهوري” بعد فرز 37 بالمئة من الأصوات.

كما يتصدر مرشح من حزب أردوغان أيضا في ولاية قونية حاصلا على 70.99 بالمئة من الأصوات مقابل 20.25 بالمئة لمرشح من حزب “إيي” بعد فرز 44 بالمئة من الأصوات.

لكن في العاصمة أنقرة يتقدم مرشح حزب “الشعب الجمهوري” بنسبة 49.74 بالمئة، مقابل 47.74 بالمئة لمنافسه من حزب “العدالة والتنمية” بعد فرز 60 بالمئة من الأصوات.

ويتصدر مرشح من “الشعب الجمهوري” في إزمير وحصد 58.28 بالمئة من الأصوات مقابل 37.56 بالمئة لمرشح من “العدالة والتنمية” بعد فرز 38 بالمئة من الأصوات.

كما يتصدر مرشح من “الشعب الجمهوري” في أنطاليا حسب النتائج الأولية بحصوله على 49.91 بالمئة من أصوات الناخبين، مقابل 47.55 بالمئة لمرشح من “العدالة والتنمية” بعد فرز 41 بالمئة من الأصوات.

المصدر: الأناضول