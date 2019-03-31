ليبيا – رأى الرئيس السابق للهيئة التأسيسية لإعداد الدستور نوح عبد السيد أن الملتقى الوطني الجامع قد لا يحقق أي نتائج ملموسة خاصة أن المدة المحددة لا يمكن فيها تحقيق التوافق على كافة النقاط الخلافية.

نوح أوضح في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء اليوم الأحد أن المؤتمر الذي دعا له الاتحاد الأفريقي كان الأولى به أن يقام قبل المؤتمر الجامع الذي ترعاه البعثة الأممية خاصة أنه من الصعب تحقيق أي توافقات دون مصالحة حقيقية بين كافة فئات الشارع الليبي.

وتابع رئيس الهيئة التأسيسية قائلاً:”إن المصالحة الداخلية يجب أن تضم كافة التكتلات دون إلقاء التهم وتصنيف الشعب والأجسام السياسية وهو ما يمكن أن يحقق الهدف الرئيسي في ليبيا وأن الملتقيات المحلية والداخلية هي التي قد تسهم في ذلك الحل”.