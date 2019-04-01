فيينا – صعدت عقود برنت الآجلة قرب أعلى مستوياتها في أربعة شهور ونصف، الإثنين، مدفوعة باتفاق خفض الإنتاج من جانب “أوبك +”.

ويواصل منتجون مستقلون وأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول، أو ما يعرفون بـ “أوبك +”، تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ مطلع 2019 وينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وبحلول الساعة (10:30 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 1.18 بالمائة أو 81 سنتا، إلى 68.38 دولارا للبرميل.

في المقابل، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مايو/ أيار، بنسبة 0.63 بالمائة أو 39 سنتا إلى 60.53 دولارا للبرميل.

الأناضول