بروكسل – استهلت الأسهم الأوروبية الربع الثاني من العام بنبرة متفائلة يوم الاثنين مع صعود جميع القطاعات الرئيسية إثر تعاف مفاجئ في بيانات المصانع الصينية ومؤشرات على إحراز تقدم في محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.8 بالمئة. وفي حين شملت المكاسب شتى بورصات المنطقة، فقد تفوق على نحو خاص المؤشر داكس الألماني الحساس لتطورات التجارة بصعوده واحدا بالمئة، مدعوما بارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات.

وزاد سهم مجموعة بي.إس.إيه 3.3 بالمئة وفيات كرايسلر اثنين بالمئة بفعل تقرير بأن الشركتين تستطلعان شراكة لتقاسم الاستثمارات بصناعة السيارات في أوروبا.

وكانت أسهم صناع الرقائق الأوروبيين نقطة مضيئة أيضا بعد نتائج أفضل من المتوقع من فوكسكون إندستريال الموردة لشركة أبل. وصعدت أسهم ديالوج لأشباه الموصلات وإنفنيون تكنولوجيز أكثر من ثلاثة بالمئة.

في غضون ذلك، نما نشاط المصانع في الصين على غير المتوقع للمرة الأولى في أربعة أشهر في مارس آذار، حسبما أظهرته مسوح رسمية وخاصة، مما ينبئ بأن إجراءات التحفيز الحكومية ربما بدأت تؤتي ثمارها.

رويترز