ليبيا – في إطار الرفع من كفاءة منتسبي وزارة داخلية الوفاق في مجال أمن السواحل توجه أعضاء من طاقم الزورق 301 التابع للإدارة العامة للأمن السواحل أمس الأحد لجمهورية إيطاليا لتلقي دورة تدريبية في مجال قيادة وصيانة الزوارق البحرية.

حيث تستهدف هذه الدورة وفقاً لداخلية الوفاق 21 عضو من الإدارة العامة للأمن السواحل من ضباط وضباط صف وموظفين.

وتوجه أعضاء من طاقم الزورق 300 التابع للإدارة العامة لأمن السواحل المتواجد بجمهورية تونس في مدينة بنزرت وذلك للتدريب العملي على هذا الزورق وإعادته إلى أرض الوطن من قبل أعضاء الزورق بعد الانتهاء من التدريب.