ليبيا – قام فريق عمل مكلف من طرف إدارة التجهيزات الفنية بمصلحة المطارات خلال اليومين الماضيين بأعمال تركيب منصات قبول الركاب والأمتعة والموازين ومنظومة سيور نقل الحقائب بصالة المغادرة بمطار الابرق الدولي.

مصلحة المطارات أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي أن الفريق مكون من مهندسين وفنيين من المصلحة ومطار طرابلس الدولي وذلك استعداداً لافتتاح المطار بعد أعمال التوسعة التي أجريت للمحطة.

وتقدمت المصلحة بالشكر لاكل من ساهم في هذا العمل خاصة رئيس الفريق المهندس رواد نيني التابع لقسم معدات السلامة بإدارة التجهيزات الفنية بالمصلحة والمهندس اشرف المخزوم والمهندس نورى المعتمد وحمزة دردور التابعين لمكتب صيانة المنظومات بإدارة مطار طرابلس الدولي.

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