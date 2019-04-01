ليبيا – تفقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأحد منطقتي حي السلام وسيدي يونس في مدينة بنغازي وذلك خلال جولة أجراها لمدرستي أم القرى وهواري بومدين بعد الصيانة.

الثني التقى خلال الجولة بحسب الموقع الرسمي للحكومة بعدد من أولياء أمور الطلبة وأطقم التدريس بالمنطقتين متفقداً سير العملية التعليمية بالمدرستين.



وأصدر الثني تعليماته ببناء مدرسة بجوار مدرسة الهواري بومدين في منطقة سيدي يونس تتكون من 12 فصلاً دراسياً وإنشاء مسرح بالمدرسة ذاتها.

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وأبدى أولياء الأمور امتعاضهم من تهالك الطريق المؤدية للمدرستين بسبب تهالك البنية التحتية لهذه المناطق التي لم تشهد أعمال صيانة على مدى العقود الأربعة الماضية.

كما أصدر الثني تعليماته الفورية بالبدء في أعمال البنية التحتية بهذه المناطق تمهيداً لرصفها بالشكل الصحيح الذي يضمن عدم تهالكها على المدى القريب.

وثمن أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس بالمدرستين هذه الجولة لرئيس الحكومة وما حملته من مشاريع تجدد الآمال لديهم بالمدينة المنشودة.