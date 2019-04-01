الذهب يتراجع وسط إقبال على المخاطرة بعد بيانات صينية إيجابية

الذهب يتراجع وسط إقبال على المخاطرة بعد بيانات صينية إيجابية

الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بفعل أنباء إيجابية للاقتصاد الصيني ومؤشرات تقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية، مما هدأ المخاوف من تباطؤ في النمو الاقتصادي وعزز الشهية للأصول عالية المخاطر.

وبحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا نحو 0.2 بالمئة إلى 1290.01 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس آذار عند 1286.35 دولار يوم الجمعة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1294.80 دولار للأوقية.

وصعدت أسواق الأسهم بعد أن أظهرت البيانات نمو نشاط المصانع الصينية على غير المتوقع للمرة الأولى في أربعة أشهر في مارس آذار.

وقال كايل رودا محلل السوق لدى آي.جي ماركتس في ملبورن ”الجزء الأشد تطرفا من فزع تباطؤ النمو العالمي قد انحسر بعض الشيء والبيانات الصينية مسؤولة عن ذلك، لكنها نقطة واحدة ينبغي أن تدعمها بيانات أكثر.

”نتلقى بيانات عديدة من أنحاء العالم (هذا الأسبوع) ولذا فإن قصة النمو العالمي والمخاوف المرتبطة بذلك ستكون قيد الاختبار في المدى القصير جدا“.

وتصدر في وقت لاحق يوم الاثنين بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وأرقام مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي.

وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1382.86 دولار للأوقية، بعد أن انخفض أكثر من 11 بالمئة الأسبوع الماضي.

ونزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 15.11 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة مسجلا 849.47 دولار للأوقية.

رويترز