ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي أمس الأحد السفير التركي إلى ليبيا سرحت أكسن.

السويحلي شدد وفقاً لما نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” على إصراره برفض ومقاومة كل ما يهدد مشروع الدولة المدنية الديمقراطية مهما كانت الذرائع بغض النظر عن إجماع المجتمع الدولي الذي تآكلت صدقيته بتغاضيه عن تطبيق قرارته وما تتضمنه تقارير خبرائه، على حد تعبيره.

وتناول المجتمعون إمكانية تسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين الليبيين.

ومن جانبه، أكد السفير التركي على وجود مساعي جدية لتضييق الفترة العمرية الملزمة بالتأشيرة إلى 18-45 سنة ،مشيراً إلى أن مباحثات متقدمة تجري لعودة الشركات التركية إلى ليبيا لاستكمال مشاريع الإعمار والتنمية حالما توفرت الظروف.