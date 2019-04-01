العراق – أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، مساء الأحد، حالة الطوارئ، تحسبًا لفيضانات جراء الأمطار المتوقع سقوطها خلال الساعات المقبلة.

وقالت محافظة بغداد، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن المحافظ يشرف على غرفة العمليات المشكلة بهذا الشأن، ووجه باستنفار الجميع وقطع الإجارات.

وفي محافظة واسط جنوبي البلاد، أعلن المحافظ محمد المياحي، الأحد، حالة الطوارئ الخدمية في المحافظة.

وقال المياحي، في بيان له، إنه “لدرء الخطر عن أهلنا في المحافظة من غزارة الأمطار ومخاطر السيول نعلن حالة الطوارئ الخدمية ( إنذار ج) في المحافظة”.

ودعا المياحي، الأهالي إلى “البقاء في منازلهم وعدم الاستماع للشائعات واستخدام الطاقة البديلة في حال تعرض أعمدة الكهرباء لمشاكل في بعض المناطق”.

وفي محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، أخلت الإدارة المحلية سكان قرية المسحك التابعة لقضاء بيجي، شمالي المحافظة.

كما وجهت بإخلاء مناطق البعيجي في بيجي، والقادرية في سامراء، والفندي في ناحية العلم من السكان تحسبا لتعرضها للغرق جراء ارتفاع منسوب نهر دجلة، بحسب مصدر عسكري.

وقال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات صلاح الدين(تتبع الجيش)، للأناضول، إن خلية الطوارئ في المحافظة تعمل على مدار اليوم بهدف تلافي الخطر الذي قد يهدد سكان المناطق القريبة من نهر دجلة أو المناطق المنخفضة التي قد تتعرض للسيول.

وفي محافظة ديالى (60 كم شرقي بغداد)، اتخذت خلية الطوارئ اجراءات عاجلة لمنع غرق بعض القرى جراء ارتفاع منسوب المياه في نهر ديالى.

ووفقا لتصريحات لمحافظ ديالى مثنى التميمي للصحفيين، فإن جميع الجهات الحكومية مستنفرة لمواجهة خطر الأمطار والسيول.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية العراقية بدء هطول أمطار غزيرة في مختلف المحافظات العراقية ليل الأحد / الإثنين، بالتزامن مع وصول موجات من السيول المائية المتدفقة من إيران.

الأناضول