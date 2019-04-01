ليبيا – أكد قادة الدول العربية في البيان الختامي للدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، حرصهم على وحدة ليبيا وسيادتها، مجددين رفضهم للحلول العسكرية ولكل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية.

القادة العرب دعوا في البيان الختامي الذي نشرته رئاسة الجمهورية التونسية إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء على أساس الاتفاق السياسي ووفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهي معاناة الشعب الليبي.

وشدد القادة العرب على دعمهم لخطة العمل التي قدمها غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا واعتمدها مجلس الأمن الدولي، مرحبين بكل الخطوات الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ مختلف مراحلها.

كما ججدوا تثمينهم لدور دول جوار ليبيا خاصة لمبادرة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي الثلاثية بالتنسيق مع الجمهورية الجزائرية وجمهورية مصر العربية لمساعدة الأطراف الليبية على تجاوز الخلافات وتحقيق التسوية السياسية الشاملة.

ختاماً اكدوا دعمهم لكل الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله على ليبيا وعلى جوارها وعموم المنطقة.