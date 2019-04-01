القضاء على عناصر من “النصرة” بينهم قيادي في ريف حماة

القضاء على عناصر من “النصرة” بينهم قيادي في ريف حماة

سوريا – أكدت وسائل الإعلام السورية، أن وحدات من الجيش تمكنت من القضاء على مجموعات إرهابية من “جبهة النصرة” في كفرزيتا بريف حماة الشمالي بينهم القيادي محمد عبد الرحمن الراعي.

وأشارت وكالة “سانا” السورية، إلى أن وحدات من الجيش السوري استهدفت عبر قصف مركز أوكارا وتحصينات للمجموعات الإرهابية، وذلك في إطار الرد على اعتداءاتها على النقاط العسكرية والمناطق الآمنة في ريف حماة الشمالي.

وأكدت الوكالة، أن الجيش وجه ضربات مركزة لمجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “كتائب العزة”، الذي يضم المئات من المرتزقة الأجانب في الأطراف الغربية لبلدتي كفرزيتا واللطامنة، ما أوقع قتلى ومصابين بين صفوف الإرهابيين وتدمير أوكار لهم كانوا يتخذونها منطلقا لتنفيذ اعتداءاتهم.

وقصفت المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية في مدينة محردة بريف حماة الشمالي، الأمر الذي تسبب بوقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: سانا