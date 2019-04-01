ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري اليوم الاثنين السفير الايطالي لدى ليبيا جوزيبّي بُوتشينو .

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والتطورات التي تشهدها ليبيا.

ومن جانبه،أشاد المجبري بدور ايطاليا لتحقيق الاستقرار في ليبيا،مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط البلدين والعمل على سبل تطويرها في مختلف المجالات.

ومن جهته،شدد السفير الإيطالي على إستمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق،موضحا أن الخيار السلمي هو الطريق المناسب لحل الأزمة الليبية.

وأعرب بوتشيو عن ثقته بأن تتمكن ليبيا من إحلال السلام والعدل والازدهار في كل مناطقها.