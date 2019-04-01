ليبيا – أكد العضو المقاطع لمجلس النواب عبدالرؤف المناعي على أن المبعوث الأممي غسان سلامة سيمضي في عقد الملتقى الجامع بلا شك لكن أسلوبه و طريقة عمله في الملتقى يقلل من إمكانية نجاحه و الخروج بنتائج يرضى عنها كل الليبيين.

المناعي توقع خلال إستضافته عبر برنامج” حوار المساء” الذي يذاع على قناة”التناصح” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد عدم وجود تأثير للملتقى مثل خروج وثيقة كما حصل في الصخيرات، متمنياً عدم صدور أي أمر ملزم من خلال الملتقى و أن يخرج بتوصيات فقط.

وإستطرد حديثه مضيفاً:” تقرير المسار التشاوري للملتقى في الإجمال يصلح ليكون إطار تفاهم فقط أما عن الأولويات هي استرجاع السيادة هم لا يبدأون من النقطة الأساسية كاحترام السيادة و المساواة و إحترام مبدأ سيادة القانون و الدستور وإعلاء هيبة القضاء بل يعالجون الظاهر الشكلي، حكومة الوحدة الوطنية يرونها من اجتمعوا خلال 77 اجتماع حكومة وطنية ربما تكون جامعة لكن ليس في يوم الإعلان عن المخرجات سيتفق و سيمرر هذا ومن ثم يعلن عنها بعد الملتقى الجامع وحدة ليبيا و مؤسساتها و تأمين الخدمات العامة وإنهاء المرحلة الانتقالية”.

وإعتبر أن التخبط الواضح في أخذ موقف من الحضور أو مقاطعة الملتقى يمكن تفاديه من خلال المخزون المعرفي و الثقافي و استخلاص العبر و الدروس من التاريخ بالإضافة لفهم العبر و السياسية و مدركات أبعادها التي يستطيع أي شخص من خلالها أن يقرر بشكل صحيح المشاركة أو عدمها وذلك على حد تعبيره.

كما لفت المناعي إلى وجود عدد من الشخصيات التي وصفها بـ ” الوطنية ” وترفض المشاركة بشكل أو بآخر ومن بينها أفراد يرغبون بالمشاركة في الملتقى بهدف إضعافه من الداخل، مشيراً إلى مطالبته بضرورة مشاركة منظمات وشخصيات حقوقية مستقلة لكي لا يستطيع سلامة تمرير أي أمر خلال الملتقى وذلك أيضاً وفق قوله.

وتابع قائلاً:”:”هناك فئة من الناس بمجرد دعوتهعم يذهبون رغبةً في تصدر المشهد على أنه من النخبة السياسية أو الفكرية، أحيي من منبركم أوب بكر الغرياني من جمعية سجناء الرأي الذي وجهت له دعوه شخصيه لحضور الملقتى لكنه رد عليهم مطالباً إياهم بمراسلة الجمعية لتقرر هي من يشارك عنها في الملتقى لذلك أدعوا كل من إتصلت به البعثة في سرية ان يتخذ ذات الموقف”.

ودعا المناعي سلامة في حال رغب بإنهاء عمله كدبلوماسي و سياسي إلى الخروج بمخرج واحد من الملتقى الجامع و المتمثل بتعيين لجنة جديدة لصياغة مشروع الدستور، مضيفاً” انه يريد إعادة ما يسمى وثيقة فبراير لأن الاستناد بالصفحات الاخيرة و الفصل الرابع والمهم في التقرير يقول ان المرجعية هو الإعلان الدستوري المعدل لسنة 2014 التي ابطلها حكم المحكمة العليا ومن خلال اطلاعي على تقرير إحصائيات المشاركة وجدت أن من حضر ببنغازي للقاءات بلغ 533 شخصية أما طرابلس عقد بها 8 اجتماعات فيها 991 شخصية و عدد المتابعين على الفيس بوك للملتقى و الحوارات 131 ألف متابع”.

المناعي علق على تصريحات سلامة مع قناة “الجزيرة” معتبراً أن المبعوث الأممي حينها كان يكذب لذلك على الليبيين داعياً إلى الحذر من التدليس والكذب وعدم الوثوق بسلامة على حد قوله، معتقداً أنه بإمكان عدد قليل من الأشخاص لهم صوت صادق و صوت حق أن يغيروا أمر ما وذلك في إشارة منه للشخصيات التي يبدوا بأنها ” ستندس ” في الملتقى لإضعافه من الداخل كما أسلف في حديثه .

المرصد – متابعات