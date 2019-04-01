ليبيا – إجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الاثنين مع منسق العمليات بإدارة مكافحة الإرهاب بمشروع الشراكة الممول من الاتحاد الأوروبي أحمد عبدالواحد.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية مشروع الشراكة الممول من الإتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى تحقيق السيطرة على جميع المنافذ والحدود بالدولة الليبية لمنع تسلل الإرهابيين والمجرمين.

وبحث المجتمعون موضوع التدريب والتعاون الدولي الشرطي وذلك بالتنسيق مع مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بوزارة الداخلية “الإنتربول”.

هذاو حضر اللقاء كل من مدير الفريق بمركز العمليات والتنسيق نديم وكيلة ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بداخلية الوفاق.