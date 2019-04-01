ليبيا – إفتتح مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز أمس الأحد وحدة الشرطة النسائية بحضور كل من “مدير مصنع ملابس الشرطة،رئيس الخطة الأمنية بنغازي الكبرى،مدير الإدارة العامة للدعم المركزي،مدير منفذ مطار بنينا،مدير الإدارة العامة للاتصالات وبحضور رئيس قسم أشغال الشرطة بالمديرية ورئيس قسم المرور والتراخيص.

مديرية أمن بنغازي أكدت عبر مكتبها الإعلامي مباشرة أعضاء غرفة العمليات الأمنية الرئيسية ومُساعدية للشؤون الأمنية ووحدة الشرطة النسائية العمل بمقراتها الجديدة تحت إشراف قسم أشغال الشرطة بالمديرية وبتعليمات من مدير أمن بنغازي.

وأشارت المديرية إلى أن هذا العمل يأتي ضمن مواصلة جهود الأقسام التابعة للمديرية وتنفيذاً لمخطط عمل المديرية والذي يعد سليل برنامج عمل الأقسام التابعة لها وترجمته في أرض الواقع. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.