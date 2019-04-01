ليبيا – استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري وبحضور قرابة تسعون نائباً.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق كشف بأن المجلس استهل جلسته بمناقشة الملتقى الوطني الليبي المزمع انعقاده بمدينة غدامس برعاية البعثة الأممية في ليبيا في الرابع عشر من الشهر الجاري.

يشار إلى أن هذه الجلسة تأتي بالتزامن مع استعداد البعثة الأممية إلى ليبيا لتنظيم الملتقى الجامع في مدينة غدامس جنوب غرب البلاد منتصف شهر ابريل الجاري وذلك في محاولة لحل الازمة السياسية الراهنة.