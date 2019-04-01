ليبيا – أعلنت بلدية أوجلة دعمها وتأييدها لـ مقترح مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة المقدم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الملتقى الجامع المزمع عقده منتصف أبريل الجاري .

وفي نسخة تلقتها المرصد من المكتب الإعلامية للبلدية ، أكدت الرسالة الموجهة للمجمع باسم رئيسه عارف النايض بأن الإجراءات المقترحة تعبرعن مطالب جل الشعب الليبي.

وقالت بأن إقتراحات المجمع المتمثلة في اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ، وإستكمال عملية بناء مؤسستي الجيش والشرطة هي مطلب الغالبية ومن الممكن أن تكون ضمن المقترحات التي تناقش في الملتقى الليبي الجامع الذي دعت البعثة الأممية.

وتضمن مقترح المجمع المشار له ضرورة التعجيل في الإنتخابات البرلمانية والرئاسية معاً وفق القرار 5/2014 الصادر عن مجلس النواب ودفع حاضري الملتقى الجامع لإيجاد قاعدة دستورية وعدم المماطلة والتسويف على أن تجري الإنتخابات قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري .

كما تضمن المقترح ضرورة دفع مجلسي النواب والدولة للقيام بواجبهما عبر إقرار قانون الإنتخابات اللازم للعملية الإنتخابية وإلزام كل الأطراف بالتزام خطي مفاده إحترام نتائج الإنتخابات مهما كانت وعدم الإنقلاب على خيارات الليبيين في إشارة لما وقع في عملية فجر ليبيا .

وكان كل من مجموعة ” أبناء ليبيا ” التي تضم عدداً من الشخصيات العامة والدبلوماسية يضاف لها المجلس الإجتماعي الأعلى لقبائل الطوارق وعدد من المجموعات والكيانات الأخرى والقيادات الإجتماعية من قبائل القطعان والمقارحة وورفلة وغيرها قد أعلنت تأييدها للمقترح باعتباره الأول الذي ينشر عبر وسائل الإعلام ، وفقاً لبيانات صادرة عن هذه الجهات .

المرصد – متابعات