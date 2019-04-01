فبعد أن سجل بنزيمة الهدف الثالث والحاسم للفريق الملكي في شباك نادي هويسكا، بات بذلك أول لاعب في الليغا يسجل في شباك كل الفرق التي واجهها منذ حضوره إلى قلعة البرنابيو قبل 10 سنوات.

فحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، حقق بنزيمة العلامة الكاملة بعد أن سجل أهدافا في مرمى 34 فريقا لعب ضدها ريال مدريد في الدوري، وهو أمر عجز عنه ميسي حتى الآن، كما عجز عنه كريستيانو رونالدو الذي انتقل للعب في الدوري الإيطالي.

فالبنسبة لميسي، فقد تمكن “البرغوت” من هز شباك 37 من أصل 40 فريقًا، إذ عجز عن التهديف عندما واجه برشلونة أندية قادش ومورسيا وهويسكا، بينما سجل رونالدو هدفًا في مقابل 32 من 33، لكن فشل مع مرمى ليغانيس.

والأهم من ذلك أن بنزيمة، كسر الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم مهاجم ريال مدريد السابق المكسيكي هوغو سانشيز، الذي ترك الليغا بعد أن سجل الأهداف في مرمى كل الفرق التي واجهها، بيد أنه اكتفى بهز شباك 33 فريقا، وهو أقل مما فعله مهاجم ليون السابق.

وسجل الفتى الذهبي لريال مدريد راؤول غونزاليس في شباك 35 فريقًا مختلفًا في دوري الدرجة الأولى الإسباني، لكنه فشل في التسجيل ضد أربعة أندية أخرى.