الجزائر – أفاد التلفزيون الجزائري الحكومي بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عين بعد التشاور مع رئيس الوزراء المكلف نور الدين بدوي وطبقا للمادة 93 من الدستور، حكومة جديدة.

وتتكون تشكيلة الحكومة الجديدة من 27 وزيرا، 6 منهم من الحكومة السابقة، بينهم نور الدين بدوي رئيس الوزراء، حسب بيان رئاسي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

واحتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة.

وجاءت قائمة الحكومة الجديدة على النحو التالي:

– نور الدين بدوي رئيسا للوزراء

– الفريق أحمد قايد صالح نائب وزيرا للدفاع الوطني ورئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي

– صابري بوقادوم وزيرا للشؤون الخارجية

– صلاح الدين دحمون وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

– سليمان براهمي وزيرا للعدل حافظ الأختام

– محمد لوكال وزيرا للمالية

– محمد عرقاب وزيرا للطاقة

– الطيب زيتوني وزيرا للمجاهدين

– يوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف

– عبد الحكيم بلعابد وزيرا للتربية الوطنية

– بوزيد الطيب وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

– موسى دادة وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين

– مريم مرداسي وزيرة للثقافة

– هدى ايمان فرعون وزيرة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

– رؤوف برناوي وزيرا للشباب والرياضة

– غنية الدالية وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

– جميلة تمازيرت وزيرة للصناعة والمناجم

– شريف عماري وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

– كمال بلجود وزيرا للسكن والعمران والمدينة

– السعيد جلاب وزيرا للتجارة

– حسان رابحي وزيرا للإتصال وناطقا رسميا للحكومة

– مصطفى كورابة وزيرا للأشغال العمومية والنقل

– علي حمام وزيرا للموارد المائية

– عبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية

– محمد ميراوي وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

– حسان تيجاني هدام وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي

– فتحي خويل وزيرا للعلاقات مع البرلمان

– فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة.

كما جاء في البيان: “طبقا لأحكام المادة 92-6 من الدستور، عين السيد رئيس الجمهورية هذا اليوم كذلك السيد أحمد نوي، وزيرا، أمينا عاما للحكومة”.

وحذف بوتفليقة منصب نائب رئيس الوزراء الذي كان يشغله رمطان لعمامرة​​​.

من جهتها، أفادت قناة “النهار” التلفزيونية الجزائرية بأن الحكومة الجديدة ستكون مكلفة بتصريف الأعمال بشكل مؤقت.

وأعلن بوتفليقة عن نيته تشكيل حكومة جديدة في وقت سابق من الشهر الجاري ضمن خطوات رامية لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات المطالبة برحيله.

يذكر أن بدوي عين رئيسا للوزراء في 11 مارس بعد إقالة سلفه أحمد أويحيى عقب قرار بوتفليقة عدم خوض الانتخابات الرئاسية في ظل الاحتجاجات التي عمت البلاد.

المصدر: RT + وكالات